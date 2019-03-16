أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. الليغا دواء أتلتيكو مدريد وزيدان يعود لسانتياغو برنابيو

شكلت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحدث الأبرز في عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بعودة زيدان لتدريب ريال مدريد، وظهوره الأول في سانتياغو برنابيو خلال مواجهة سيلتا فيغو، وإقالة مدرب إشبيلية ماشين بعد الإخفاق الأوروبي.

كما اهتمت الصحف بقائمة منتخبي إسبانيا وإيطاليا التي أعلنها مدربا المنتخبين، والأسماء الجديدة التي ميزتهما.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت ”ماركا“ على بداية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان برفقة ريال مدريد بعد عودته لتدريبه، حيث يواجه سيلتا فيغو في سانتياغو بيرنابيو، مؤكدة أن الجماهير تريد رؤيته مجددًا في الملعب بعد رحيله إثر التتويج بثالث لقب على التوالي لدوري أبطال أوروبا.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء بلباو وأتلتيكو مدريد، مؤكدة أن الليغا هي أفضل دواء لكارثة تورينو بالنسبة للاعبي دييغو سيميوني.

وتحدثت الصحيفة أيضًا عن الجديد في لائحة المنتخب الإسباني بعد إعلان لويس إنريكي عن لائحة المنتخب والتي شهدت غياب بعض الأسماء واستدعاء أسماء جديدة.

كما حللت الصحيفة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وركزت على أن طريق ميسي ورونالدو لن تلتقي سوى في النهائي.

سبورت

الصحيفة الكتالونية ركزت على مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما كشفت عن القميص الرابع لبرشلونة الذي سيرتديه الموسم المقبل خلال اللقاءات المهمة كواجهة الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو.

كما اهتمت الصحيفة باللقاء الأول لزيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد، وإقالة بابلو ماشين من تدريب إشبيلية، وتعيين خواكيم كابروس مدير الكرة في الفريق مدربًا حتى نهاية الموسم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة الكتالونية بدورها على مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت ”هيا برشلونة إلى الأمام“ في دعمها للفريق في الفوز باللقب، كما أشارت إلى أن برشلونة تجنب مواجهة يوفنتوس، ومانشستر سيتي، في طريقه للنهائي.

واهتمت الصحيفة بلائحة المنتخب الإسباني التي أعلنها لويس إنريكي والتي شهدت عدة مفاجآت.

وتحدثت الصحيفة عن عودة زيدان لريال مدريد، وظهوره الأول خلال لقاء سيلتا فيغو، والظهور الأول لأتلتيكو مدريد بعد كارثة تورينو، وإقالة ماشين من تدريب إشبيلية.

الصحف البريطانية

صن

الصحيفة البريطانية ركزت على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكون 4 فرق إنجليزية تتواجد في هذا الدور، وتحدثت عن تصريح بيب غوارديولا الذي يعتقد أن الجميع يطالبه بالفوز بدوري الأبطال ليؤكد نجاحه في إنجلترا.

كما تحدثت عن عودة سولسكاير للكامب نو الذي شهد تسجيله لهدف في نهائي 1999 التاريخي، لكن هذه المرة كمدرب لمانشستر يونايتد، حيث سيواجه برشلونة.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بمستقبل مدرب إنتر ميلان بعد الخروج من الدوري الأوروبي مؤكدة أن الفريق مطالب بعدم الغرق أكثر، والخروج من ديربي ميلان بالفوز.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على المواجهة المنتظرة ليوفنتوس أمام أياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل تواجد دي ليخت العميد والذي فاز بجائزة ”توتو سبورت“ الخاصة بالفتى الذهبي ويعد هدفًا رئيسًا ليوفنتوس في الصيف.

كما اهتمت الصحيفة بلائحة المنتخب الإيطالي التي أعلنها روبيرتو مانشيني مركزة على عدم دعوة ماريو بالوتيللي المتألق برفقة أولمبيك مارسيليا ودعوة الشاب مويس كين مهاجم يوفنتوس الشاب.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة الفرنسية اهتمت بفوز موناكو خارج ملعبه على ليل الثاني في الدوري، مؤكدة أن موناكو ”أعاد كل الحسابات“ من خلال عرقلة ليل الذي كان يمتلك فارق 7 نقط عن الثالث، و10 عن الرابع، لكنه حاليًا مهدد بتقليص هذا الفارق عن مطارديه.