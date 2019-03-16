بيب غوارديولا: تقييم عملي بناءً على نتائج مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا غير طبيعي

اعترف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن الجميع سيقيّم عمله بناءً على تقدمه في دوري أبطال أوروبا، كما حدث حينما درب بايرن ميونخ في ألمانيا رغم نجاحه محليًا في الفوز بالدوري الألماني 3 مرات متتالية.

وقال غوارديولا خلال تصريحات نشرتها ”صن“:“حين كنت في بايرن لم نتمكن من الوصول للنهائي، وتم الحكم عليّ من خلال ذلك، وأهدافي عالية ويجب أن أصل إليها، وتم تقييمي على أساس دوري الأبطال في بايرن ميونخ، وسيتم أيضًا تقييمي على نفس الأساس في مانشستر سيتي“.

وأكد المدرب الإسباني أنه يتقبل ذلك رغم أنه ليس طبيعيًا، وقال:“الناس تؤمن بذلك، وترغب في الفوز بدوري الأبطال، وتعتقد أن ذلك طبيعي، ويجب أن أتقبل ذلك رغم أنه ليس طبيعيًا“.

وأضاف غوارديولا:“فزنا بالعديد من المباريات والألقاب، ولذلك ترى الجماهير أننا مرشحون للفوز باللقب“.

وفشل غوارديولا في الوصول بمانشستر سيتي إلى نصف النهائي، وهو أفضل إنجاز للفريق حققه المدرب التشيلي مانويل بيليغريني موسم 2015-2016، وخرج أمام ريال مدريد الفائز باللقب بصعوبة بعد خسارة الإياب 1/0، وكان قد تعادل ذهابًا سلبيًا.

وأكد غوارديولا أن إدارة مانشستر سيتي مقتنعة بالعمل الذي قدّمه خلال الموسمين الماضيين وقال:“تحدثت مع الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير الرياضي، وكلهم مقتنعون بما قدّمناه خلال الموسمين الماضيين“.

وأضاف غوارديولا:“عدم الفوز بدوري الأبطال ليس كارثة، ولكن الكارثة هي ألا تحاول، وسنحاول الوصول للنهائي، وإن لم نحقق ذلك فليس كارثة“.

ويواجه مانشستر سيتي توتنهام في ربع نهائي المسابقة، وعلى الورق يبقى المرشح البارز للمرور لنصف النهائي حيث ينتظره الفائز من لقاء يوفنتوس وأياكس.