ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو (صورة)

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو،ذ اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، في أولى لقاءات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي، بعد عودته لتدريب الفريق مرة أخرى.

وسجل هدفي ريـال مدريد كل من إيسكو في الدقيقة 66، وغاريث بيل في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز، يرفع ريـال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.