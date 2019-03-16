زيدان يستهل ولايته الثانية بقيادة ريال مدريد للفوز على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني (فيديو)

زيدان يستهل ولايته الثانية بقيادة ريال مدريد للفوز على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-0) على سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي ”سانتياغو برنابيو“.

وسجل الأهداف لريال مدريد إيسكو في الدقيقة 62، وغاريث بيل في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وسجل لوكا مودريتش هدفًا في الدقيقة 54 من المباراة، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكن ألغاه حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو ”VAR“.

واقتنص إيسكو الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 63، حيث استقبل عرضية في منطقة الجزاء من زميله كريم بنزيما، ليُسكنها في الشباك بسهولة.

ونجح بيل في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 77، حيث انطلق مارسيلو على الجبهة اليسرى، وأرسل تمريرة في العمق إلى الويلزي الذي سددها بقوة أقصى يمين الحارس بلانكو.

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