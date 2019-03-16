زيدان يستهل ولايته الثانية بقيادة ريال مدريد للفوز على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-0) على سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي ”سانتياغو برنابيو“.

وسجل الأهداف لريال مدريد إيسكو في الدقيقة 62، وغاريث بيل في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1 × 0 سيلتا فيغو | هدف اول ريال مدريد HD ايسكو Via : @if24hd__ pic.twitter.com/zdS90TgZvB — فهد قراسيس (@Undr404) March 16, 2019

وسجل لوكا مودريتش هدفًا في الدقيقة 54 من المباراة، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكن ألغاه حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو ”VAR“.

واقتنص إيسكو الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 63، حيث استقبل عرضية في منطقة الجزاء من زميله كريم بنزيما، ليُسكنها في الشباك بسهولة.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 2 × 0 سيلتا فيغو | هدف الثاني ريال مدريد HD غاريث بيل اسيست مارسيلو ???????????????????????? Via : @if24hd__ pic.twitter.com/LpMC09q1jf — فهد قراسيس (@Undr404) March 16, 2019

ونجح بيل في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 77، حيث انطلق مارسيلو على الجبهة اليسرى، وأرسل تمريرة في العمق إلى الويلزي الذي سددها بقوة أقصى يمين الحارس بلانكو.