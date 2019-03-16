نادي برشلونة يوافق على ”تصميم خاص“ لقميصه في المباريات الكبيرة الموسم المقبل (صورة)

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة خصص قميصًا للمباريات التي تجمعه مع الأندية الكبيرة، الموسم المقبل 2019/2020.

وبحسب الصحيفة، فإن قميص برشلونة يخلو من الألوان الشهيرة لقميص النادي الكتالوني، وهي الأحمر والأزرق، وسيكون القميص الجديد باللون الأصفر، بعد 4 خطوط مائلة باللون الأحمر.

ويشير اللونان الأصفر والأحمر إلى علم إقليم كتالونيا؛ وهو الأمر الذي قد يثير الجدل في إسبانيا، خاصة في ظل التوتر السياسي؛ بسبب المطالبات بانفصال الإقليم الذي يقع شمال شرق إسبانيا.

ولا يخفي برشلونة وعدد من لاعبيه، وأبرزهم جيرارد بيكيه، انتماءهم إلى إقليم كتالونيا، ودعا المدافع الدولي الإسباني المعتزل للمشاركة في استفتاء حول الانفصال أجري العام 2017.

وفي 1 أكتوبر 2017 تم تنظيم استفتاء استقلال كتالونيا، وقد رفضت السلطات الإسبانية الاعتراف بنتائجه، سواء كانت مع أو ضد استقلال الإقليم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 63 نقطة من 27 مباراة.