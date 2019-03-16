التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد سيلتافيغو في أول مباراة لزيدان

يخوض زين الدين زيدان مباراته الأولى بعد العودة إلى تدريب ريال مدريد، عندما يواجه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، وسيحاول استغلال المباراة للتجهيز للموسم الجديد، وسط تراجع أداء الكثير من اللاعبين.

وأقال ريال المدربين يولن لوبتيغي وسانتياغو سولاري؛ بعد سلسلة من النتائج المحبطة هذا الموسم، وقرر الاستعانة مجددًا بلاعب الوسط السابق الذي قاد النادي كمدرب لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، قبل أن يستقيل في مايو أيار الماضي.

لكن زيدان أكد بوضوح خلال تقديمه لوسائل الإعلام، أنه يحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات في ولايته الثانية حتى يحقق النجاح، ما يعني إشراك الكثير من اللاعبين المختلفين أمام سيلتا وباقي المباريات العشر في الدوري.

ومع خروج ريال من دوري الأبطال وكأس الملك، واحتلال المركز الثالث في الدوري بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، فإن الاستفادة الوحيدة من المباريات المتبقية ستتمثل في تقييم زيدان للاعبين الذين يرغب في الإبقاء عليهم للموسم الجديد.

ويبدو الظهير الأيسر المخضرم مارسيلو والجناح الويلزي غاريث بيل، من أبرز الأسماء التي تحوم حول مستقبلها الشكوك تحت قيادة زيدان، كما يحتاج داني سيبايوس وماركو أسينسيو وتوني كروس إلى إثبات أنفسهم للمدرب الفرنسي العائد.

وهناك لاعب قد يستفيد من عودة زيدان، هو لاعب الوسط إيسكو، الذي كان خارج حسابات المدرب سولاري، وخرج باستمرار من تشكيلة الفريق رغم معاناة لاعبين آخرين من الإصابات، وهو الموقف الذي سيتكرر أمام سيلتا.

وسيفتقد ريال كاسيميرو وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز أمام سيلتا، إضافة إلى الشاب الواعد فينيسيوس جونيور الذي حمل آمال النادي لفترة، لكن من غير المتوقع تعافيه من الإصابة قبل مايو أيار.

ونشرت صحيفة ”آس“ التشكيل المتوقع لريال مدريد في أول مباراة يقودها زين الدين زيدان بعد عودته لتدريب الفريق..

كورتوا

أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو أو ريغولين

فالفيردي، كروس، مودريتش

أسينسيو، بنزيما، بيل أو أيسكو