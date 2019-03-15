أخبار ريال مدريد وبرشلونة وقرعة دوري أبطال أوروبا والدوريات الخمس الكبرى

هيمنت قرعة دور الثمانية والدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أحداث اليوم الجمعة، حيث توالت ردود الفعل من مسئولي الأندية على القرعة التي جاءت متوازنة إلى حد كبير، فيما عدا المواجهة النارية بين توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن المواجهات التالية:

1- أياكس VS يوفنتوس.

2- توتنهام هوتسبير VS مانشستر سيتي.

3- مانشستر يونايتد VS برشلونة.

4- ليفربول VS بورتو.

وسيلتقي الفائز من المباراة 1 و2 في الدور نصف النهائي، وستكون المواجهة الثانية في نفس الدور بين الفائز من المباراتين 3 و4.

وفي سياق متصل، أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، عن المواجهات التالية:

1- أرسنال VS نابولي.

2- فياريال VS فالنسيا.

3- بنفيكا VS آنتراخت فرانكفورت.

4- سلافيا براغ VS تشيلسي.

إيسكو يعود للحياة

يخوض نادي ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق، حيث يلتقي سيلتا فيغو على ملعب سانتياغو برنابيو، في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني، الليغا.

وقال زيدان في تصريحات الجمعة إن إيسكو سيكون أساسيًا في مباراة الغد، بعد فترة غياب طويلة، نتيجة خلافات طال أمدها مع المدرب الأرجنتيني السابق سانتياغو سولاري.

وأشار زيدان إلى أن الفرصة متاحة أيضًا لمشاركة الويلزي غاريث بيل، رغم التقارير التي أشارت إلى أن عودة ”زيزو“ إلى النادي الملكي أصابت بيل بالقلق نتيجة الخلافات السابقة بين الطرفين.

وحول مستوى كريستيانو رونالدو، وتألقه مع يوفنتوس في مباراة أتلتيكو مدريد، قال زيدان: ”رونالدو لاعب رائع، ولكنني لا أشعر بأي دهشة لما قدمه في تلك المباراة، رونالدو لا يفاجئني، لأنه متألق على الدوام“.

برشلونة يحترم ”ريمونتادا“ المانيو

لم يُخفِ مسؤولو برشلونة قلقهم من مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال غريمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة،: ”سعداء بمواجهة مانشستر يونايتد، كنا متفائلين قبل القرعة، ومستعدين لمواجهة أي منافس، إن كنت ترغب في الفوز باللقب، فعليك توقع مواجهة أي فريق والفوز عليه“.

وأضاف أمور: ”مانشستر يونايتد فريق خطير، وشاهدنا ما فعله أمام باريس سان جيرمان في لقاء الإياب في باريس، وسيلعب لقاء الإياب هذه المرة في ملعبه، لن نفكر في نصف النهائي، فلدينا أولًا مواجهة مهمة في دور الثمانية“.

لعنة الإصابات تضرب ليفربول

لا تزال لعنة الإصابات تلاحق نادي ليفربول، بعد أن أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب أن قائد الفريق جوردان هندرسون سيغيب عن مباراة فولهام، يوم الأحد، بداعي الإصابة.

وخرج هندرسون في الربع ساعة الأولى من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في إياب دور الـ16 لدور أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الريدز 3-1 بملعب أليانز أرينا.

وتعرض هندرسون لالتواء في الكاحل، ورفض كلوب المجازفة به في مباراة فولهام، وقال إن فترة التوقف الدولية ستكون فرصة لتعافي اللاعب قبل باقي مباريات البرمييرليغ، ومباراتي بورتو في دور الـ16 لدوري الأبطال.

ولا يزال موقف الغيني نابي كايتا لاعب ليفربول غامضاً، في ظل غيابه عن مباراة بايرن الأخيرة للإصابة، ولا يريد كلوب الدفع به أمام فولهام إلا إذا كان جاهزًا بنسبة 100%.

أتلتيكو مدريد يحسم مصير سيميوني

رفض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التفريط في المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد وداع مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.

وخسر الأتلتي أمام يوفنتوس 0/3 في تورينو، ليخرج من البطولة بمجموع المباراتين بفارق هدف، بعد أن كان متفوقًا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد، خيل مارين، ثقته الكاملة في سيميوني، والمشروع الرياضي الذي يقدّمه في الروخي بلانكوس.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن مارين أشار إلى أن ثقة إدارة الأتلتي لم تهتز مطلقًا في المدرب الأرجنتيني.

وأضاف مارين بقوله: ”كلي ثقة في أن سيميوني سيكمل 10 سنوات مع أتلتيكو مدريد وسيغير تاريخنا“.

وتابع بقوله: ”كان هناك اعتقاد خاطئ أن الأمور أصبحت محسومة بعد الفوز على يوفنتوس في ملعب ”واندا متروبوليتانو“، إلا أن يوفنتوس لم يصنع الفرق معنا إلا من خلال ركلة جزاء، هذا الفريق يفوقنا في الأرباح بـ200 مليون يورو، وانتصر بركلة جزاء في نهاية المباراة“.

نهاية حقبة إيكاردي؟

قالت تقارير صحفية إيطالية إن الأرجنتيني ماورو إيكاردي ربما لا يلعب مرة أخرى مع ناديه إنتر ميلان.

وأشارت التقارير إلى أن أزمة إيكاردي مع الإنتر وصلت إلى طريق مسدود، خاصة بعد خروج النيراتزوري من بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، مساء أمس، على يد آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وأكدت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية أن حقبة إيكاردي في إنتر ميلان قاربت على النهاية، وأن الأرجنتيني الدولي الغائب منذ فترة طويلة عن المباريات، يبدو أنه لن يلعب بقميص الإنتر مرة أخرى.