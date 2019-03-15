رغم عودة زيدان.. وكيل غاريث بيل يؤكد رغبة موكله في البقاء مع ريال مدريد

كشف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال المهاجم الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن موكله يريد الاستمرار مع ريال مدريد.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ عن بارنيت قوله:“غاريث بيل يريد البقاء في ملعب سانتياغو برنابيو بعد إعادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بل إنه يريد الاستمرار هنا حتى نهاية مسيرته في عالم كرة القدم“.

وأضاف:“بيل سيتحدث مع زيدان، وسنرى كيف يسير الوضع حتى نهاية الموسم، وأنا وبيل نتحدث كثيرًا، كما أن ابني جوشوا هو أقرب شخص له“.

وعن توتر العلاقة بين بيل وزيدان منذ ولاية المدرب الفرنسي الأولى، قال بارنيت:“أراد غاريث بيل اللعب بطريقة ما، في حين كان زيدان يطلب منه لعب دور آخر، وهذا هو السبب وراء التوتر، وبمرور الوقت ازداد الأمر سوءًا“.

وأردف:“إذا منحت بيل فرصة المشاركة بالطريقة التي يفضّلها خلال عدد من المباريات، يمكنه أن يصل إلى مستوى كريستيانو رونالدو لأنه لا تزال لديه موهبة كبيرة“.

وواصل:“إنه شخص قوي الإرادة، ولا يهتم بما تكتبه الصحافة، كما أن هتافات المشجعين لا تزعجه“.

وأكمل:“انظروا إلى سجله من البطولات والأهداف، لأن من يطلقون ضده صافرات استهجان، خلال السنوات المقبلة، أطفالهم سيشاهدون الأهداف التي سجلها بيل ويقولون: يا له من لاعب رائع!“.

ولا يرتبط بيل بعلاقة جيدة مع زيدان الذي تولّى تدريب ريال مدريد بين يناير 2016 ومايو 2018، حيث كان يفضل الاعتماد على إيسكو مع اللعب بطريقة 4/4/2، حيث يجلس بيل على دكة البدلاء.

وشارك غاريث بيل احتياطيًا في المباراتين النهائيتين لريال مدريد أمام يوفنتوس، وليفربول، عامي 2017، و2017، لكنه سجل هدفين رائعين أمام النادي الإنجليزي.