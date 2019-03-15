ريال مدريد يرصد 82 مليون يورو لصالح تشيلسي مقابل ضم هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد أعد عرضًا ماليًا يبلغ 82 مليون يورو لتقديمه إلى نظيره تشيلسي الإنجليزي، مقابل تنازل الأخير عن خدمات اللاعب البلجيكي إيدن هازارد.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية اليوم الجمعة، إلى أن ممثلين للنادي ”الملكي“ سافروا إلى العاصمة البريطانية لندن للتفاوض مع إدارة تشيلسي حول صفقة ضم النجم البلجيكي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يواجه عائقًا كبيرًا لإتمام هذه الصفقة، يتمثل في العقوبة الموقعة على تشيلسي، التي تقضي بحرمانه من إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد حتى يونيو (حزيران) 2020، على خلفية انتهاكه الوائح المنظمة للتعاقد مع اللاعبين الصغار.

وستحرم هذه العقوبة -بكل تأكيد- النادي اللندني من التعاقد مع لاعب بديل لهازارد في حال رحيل الأخير للدوري الإسباني.

وأكدت آس أن عودة الفرنسي زين الدين زيدان مجددًا إلى منصب المدير الفني لريال مدريد سيشكل عاملًا حاسمًا في إنهاء صفقة ضم هازارد.

وكان هازارد قد تحدث في وقت سابق عن تطلعاته المستقبلية، حيث قال: ”قررت، وأعرف ما أريده رغم أنني الآن لا أفكر سوى في اللعب بشكل جيد مع تشيلسي“.

كما أشاد النجم البلجيكي بزيدان قائلًا: ”اللعب تحت قيادته حلم، مع زيدان كان الأمر ليختلف“.