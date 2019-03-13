تقارير: مانشستر يونايتد خسر سباق التعاقد مع مدافع بورتو أمام ريال مدريد

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد خسر سباق التعاقد مع مدافع بورتو الدولي البرازيلي الشاب إيدير ميليتاو لصالح ريال مدريد رغم استعداده لدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 50 مليون يورو.
وحسب الصحيفة فعودة زيدان لتدريب ريال مدريد ساهمت بشكل كبير في حسم الصفقة مبدئيًا لفائدة الفريق الإسباني حيث يضع المدرب الفرنسي ضمن خططه تدعيم وسط دفاع الفريق بلاعب شاب.
ورغم كون ميليتاو البالغ 21 سنة قدم لبورتو الصيف الماضي من ساو باولو لكنه تمكن من التأقلم بسرعة مع كرة القدم الأوروبية، وتطور مستواه بشكل ملفت ولعب في مركزين كمدافع أيمن ووسط دفاع وهو المركز الذي يشغله حاليًا.
ويسابق ريال مدريد الزمن لإنهاء الصفقة كون إدارة بورتو تضغط بدورها على ممثلي اللاعب لتمديد عقده المنتهي صيف 2023 مع زيادة الشرط الجزائي في عقده.