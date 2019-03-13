تقارير: مانشستر يونايتد خسر سباق التعاقد مع مدافع بورتو أمام ريال مدريد

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يسابق ريال مدريد الزمن لإنهاء الصفقة كون إدارة بورتو تضغط بدورها على ممثلي اللاعب لتمديد عقده المنتهي صيف 2023 مع زيادة الشرط الجزائي في عقده.