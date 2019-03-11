هل يلحق كريستيانو رونالدو بزيدان في ريال مدريد؟

أشارت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إلى أن كريستيانو رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد، بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان رسميًا لتولي قيادة النادي الملكي خلفًا لسانتياغو سولاري.

وانتقل قائد البرتغال إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، لكن المجلة الفرنسية قالت إنه أعلن خلال استعداد فريقه الإيطالي لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، أنه قد يعود إلى مدريد مع عودة المدير الفني الفرنسي.

وأعلن ريال مرديد، الإثنين، عودة زيدان لتدريب الفريق بداية من اليوم على أن يبقى مع الفريق 3 مواسم بعد نهاية الموسم الحالي.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في مايو الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في الكلاسيكو أمام برشلونة، ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الليغا بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة، وبعدها بأيام ودع دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة 1/4 أمام أياكس امستردام الهولندي في دور الـ 16.

وأشارت المجلة إلى أنه في ظل رغبة رونالدو في العودة لن يقف يوفنتوس مكتوف الأيدي، حيث يرتبط اللاعب بعقد ينتهي في 2022 ويتضمن شرطًا جزائيًا قدره 117 مليون يورو.

ونوهت المجلة ذاتها إلى أنه في حال عودة رونالدو إلى ريال مدريد قد يطالب يوفنتوس بضم الثلاثي غاريث بيل وإيسكو وفينسيوس جونيور مقابله.