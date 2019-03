‏رسميًا: تعيين زيدان مدربًا لريال مدريد وإقالة سانتياغو سولاري (صورة)

View this post on Instagram

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق مدة 3 مواسم، خلفًا للمدرب الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري. . وقال ريال مدريد في بيان رسمي على موقع على الإنترنت، إن زيدان سيبدأ مهمته مع الفريق بداية من اليوم وحتى 30 يونيو 2022. . برأيك.. هل يعيد زيدان الهيبة للفريق الملكي؟ . . #إرم_نيوز #ريال_مدريد#زيدان #رياضة #منوعات #لايك #تفاعل #أخبار #كرة_قدم #Zidane#HalaMadrid#RealMadrid #Zizou