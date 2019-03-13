سكاي سبورتس: زيدان يرغب في التخلص من هذا النجم

قالت شبكة سكاي سبورتس إن زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، يرغب في بيع أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن زيدان يرغب في التخلص من غاريث بيل في الصيف المقبل.

ولم يحظَ زيدان بحب بيل حينما قاد ريال مدريد خلال فترة الأولى.

ورفض بيل توديع زيدان حينما أعلن رحيله الصيف الماضي، بعكس كل لاعبي ريال مدريد الذي أبدوا حزنهم لرحيل الرجل الذي قادهم لـ 3 بطولات دوري أبطال أوروبا متتالية.

وتتربص عدة أندية إنجليزية بمصير بيل مع ريال مدريد، أبرزها مانشستر يونايند وتوتنهام.

وقد يدخل بيل في صفقة بين توتنهام وريال مدريد يكون هو طرفها مع الدنماركي إريكسين.