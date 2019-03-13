تعرف على تفاصيل عقد زيدان في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل عقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في نادي ريال مدريد، بعد أن أعلن الأخير عودته إلى النادي الملكي، أمس الأول الاثنين، وتوليه المهمة رسميًّا، خلفًا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي تمت إقالته.

وقالت صحيفة ”الكونفدنسيال“ الإسبانية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن زيدان سيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، إضافة إلى بعض الحوافز والمكافآت، وذلك في عقده المستمر لمدة 3 سنوات.

وأشارت إلى أن راتب زيدان قبل رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي كان 7.5 مليون يورو.

وتابعت: ”رغم ارتفاع راتب زيدان السنوي، فإنه يمثل نصف ما يتقاضاه الأرجنتيني دييغو سيميوني في نادي أتلتيكو مدريد، إذ يحصل الأخير على 24 مليون يورو راتبًا سنويًّا، بعد تجديد عقده أخيرًا برفقة الروخي بلانكوس“.

وأردفت: ”عودة زيدان إلى ريال مدريد كانت مصدر سعادة لجماهير وعشاق الميرينغي، في ظل الإنجازات التاريخية التي حققها المدرب برفقة الفريق، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية“.

وأكدت أن عودة زيدان لم تكن مصدر سعادة للجماهير فقط، بل لإدارة النادي أيضًا؛ لأن المقابل الذي سيحصل عليه زيدان يقل كثيرًا عن راتب بعض أقرانه مثل سيميوني، والبرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان مرشحًا بقوة لقيادة الملكي، إذ كان يحصل على 20 مليون يورو في ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.