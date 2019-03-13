بارتوميو رئيس نادي برشلونة: هكذا نخطط لمرحلة ما بعد اعتزال ميسي.. وصفقة دي يونغ كانت ستفشل

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن خطط ناديه لمرحلة ما بعد اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الحالي.

وقال بارتوميو، في حوار أجراه مع شبكة ”BBC“ البريطانية، يوم الأربعاء: ”أعرف أنه في يوم ما سيتوقف ميسي عن اللعب“.

وأضاف: ”لكني أتمنى أن تكون تلك اللحظة بعد 4 أو 5 سنوات من الآن، لأنني أخطط لإعداد الفريق للمستقبل“.

وتابع: ”التعاقد مع مواهب صغيرة مثل ديمبلي، وكوتينيو وفرينكي دي يونغ، كان بهدف تدعيم برشلونة من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات والنجاح في حصد الألقاب“.

وأردف: ”فترتي الرئاسية تنتهي بعد عامين، ولكن التخطيط للمستقبل بدأ من الآن، ونقل المسؤولية لمجلس إدارة جديد مع خطة واضحة لسنوات مقبلة لتطوير الجانب الاقتصادي والرياضي“.

وتطرق بارتوميو للحديث عن ضم ناديه للهولندي دي يونغ من أياكس، قائلًا: ”صفقة دي يونغ كانت هناك احتمالات لفشلها في البداية، لكني قررت السفر إلى هولندا ومقابلته مع عائلته، لتوضيح سبب رغبة برشلونة في التعاقد معه، وما هو المشروع الذي نطمح لتنفيذه مع الفريق بالسنوات المقبلة“.

وأضاف: ”حاولنا تعريفه بمدينة برشلونة وما هي مميزات انتقاله إلى هنا وما يمكن أن يصل إليه مع الفريق في حالة الانتقال إليه“.

وانتقل رئيس البلوغرانا للحديث عن الطموحات التي يهدف للوصول إليها، مشددًا: ”منذ قدوم البرازيلي رونالدينيو إلى برشلونة تغير تاريخ النادي، لأن البرازيلي منح الجماهير الرضا والسعادة“.

واستطرد: ”بيب غوارديولا أيضًا له دور كبير كمدرب في تطوير الفريق والمنافسة على البطولات في كل موسم والوصول لأفضل مستوى رياضي مع ميسي، الأفضل في العالم“.