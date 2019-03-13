هل يعود أليكسيس سانشيز لصفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي؟

شددت تقارير صحفية إسبانية على عدم وجود أي نية لدى نادي برشلونة باستعادة التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، ونجم البلوغرانا السابق إلى ”كامب نو“.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن تقارير إنجليزية اقترحت عودة سانشيز لبرشلونة، مشددة على أن هذا الباب مغلق تمامًا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

سانشيز لا يقدم أداء مميزًا منذ ارتداء قميص الشياطين الحمر، في يناير/كانون الثاني 2018، قادمًا من آرسنال، في صفقة تبادلية مع الأرميني هنريك مخيتاريان، حيث إنه خلال 41 مباراة تمكن من إحراز 5 أهداف فقط.

ويعد سانشيز اختيارًا ثالثًا لدى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، في هجوم اليونايتد، بعد الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وسبق أن لعب سانشيز مع برشلونة، خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، قبل أن ينتقل إلى صفوف آرسنال.