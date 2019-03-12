غيغز مدرب ويلز يساند غاريث بيل ويدعوه لتخطي مشاكله مع ريال مدريد

ساند رايان غيغز، مدرب منتخب ويلز لكرة القدم، غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، ودعاه لتجاوز انتقادات يتعرض لها من جانب جمهور الفريق الإسباني وحثه على تقديم أفضل أداء ممكن مع منتخب بلاده في تصفيات التأهل لبطولة أوروبا 2020 التي ستقام هذا الشهر.

وواجه بيل، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد منذ انضمامه في 2013، صيحات استهجان من الجمهور بعد أن قدم العملاق الإسباني أداء سيئًا محليًا وقاريًا.

وخرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر من البطولة، بينما ودع كأس ملك إسبانيا بالهزيمة أمام برشلونة. كما يتأخر ريال مدريد بفارق 12 نقطة عن الغريم الكتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية، أن عودة زين الدين زيدان مدربًا للفريق قد تفاقم متاعب بيل الذي عانى في السابق ليكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي حين كان يتولى تدريب ريال مدريد في الفترة السابقة التي انتهت في مايو آيار الماضي.

وقال غيغز للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن تشكيلة من 31 لاعبًا لخوض مباراة ودية أمام منتخب ترينيداد وتوباغو في 20 مارس آذار ثم مواجهة سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بعدها بأربعة أيام ”أتوقع أن يستعيد غاريث مستواه وأن يفعل ما يفعله دائمًا بمنح الجميع قوة دفع.

”عندما يلعب مع ويلز يقدم كل ما لديه وغالبًا ما يؤدي بشكل جيد. لا أتوقع منه أمرًا مختلفًا هذه المرة لأنه دائمًا ما يكون رائعًا“.

وتعرض بيل لانتقادات بسبب إخفاقه في تعلم اللغة الإسبانية والاندماج مع زملائه في الفريق، لكن غيغز قال إن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يتمتع بالقوة اللازمة لتجاوز مشاكله مع ريال مدريد.

وأضاف ،غيغز الذي أحرز 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وشارك في 963 مباراة مع مانشستر يونايتد: ”عشت تجربة مشابهه حين كنت مع يونايتد.

”اللاعبون الكبار في ريال مدريد يتعاملون مع هذا الأمر.. عليك أن تأخذ الأمور بسلاسة“.