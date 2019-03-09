تقارير.. غاريث بيل يتخذ خطوة مهمة تمهيدًا لرحيله عن ريال مدريد

كشفت صحيفة ”مانشستر إيفينينغ نيوز“ البريطانية، عن اتخاذ الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، خطوة مهمة تدل على اقتراب رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن بيل قام بشراء منزل جديد في مدينة مانشستر تمهيدًا للإقامة هناك في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الدولي الويلزي اشترى هذا المنزل بعدما اتفق على بنود تعاقده مع مانشستر يونايتد، لينضم إليه في فترة الميركاتو الصيفي.

وتابع المصدر، أن بيل يريد من ريال مدريد قبول المبلغ المعروض من يونايتد لضمه والبالغ 80 مليون يورو، لكن النادي الملكي لن يقبل رحيله بأقل من 120 مليونًا.

ويعاني بيل هذا الموسم بشكل كبير ويتعرض للعديد من الانتقادات، بعد فشله في تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الريال السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

وربط العديد من التقارير النجم الويلزي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل المشكلات التي يعاني منها في ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة التي جعلته محل انتقاد من قبل الجماهير.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد في 2013 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، منها 3 مرات متتالية، ولكنه عانى من كثرة الإصابات وتذبذب مستواه بشكل مستمر.