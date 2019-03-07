غاريث بيل يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ريال مدريد ومساعد جولين لوبتيغي يكشف حقيقة مقاضاة النادي الملكي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن اللاعب الويلزي غاريث بيل بدأ أولى خطوات الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن بيل قرر مغادرة ريال مدريد الصيف المقبل، وإنه سيكون مستعدًا لتخفيض راتبه ليجد فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقاضى بيل 15 مليون يورو في الموسم الواحد مع ريال مدريد، وهو مبلغ قد لا يحصل عليه لاعب يتعرض للعديد من الإصابات في الموسم، ولذلك سيضطر اللاعب الويلزي إلى تخفيض راتبه لإيجاد فريق آخر.

ويتعرض بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، لانتقادات شديدة الموسم الحالي، مع فشله في تعويض الفراغ الذي تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ تعرض لصافرات الاستهجان على ملعب سانتياغو برنابيو، كما شن وكيل أعماله هجومًا عنيفًا على جماهير ريال مدريد، بعدما قال إنه على جماهير النادي تقبيل أقدام بيل بعد كل ما قدّمه للنادي.

في سياق متصل كشف كارلوس بوكيرو، مساعد جولين لوبتيغي المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، حقيقة ما تردد عن تقدم الأخير بشكوى إلى المحكمة، للحصول على تعويض من النادي الملكي، بعد إقالته.

ونشر بوكيرو، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”تم إنهاء عقد لوبتيغي وريال مدريد في 5 دقائق، مع وجود علاقة جيدة من كلا الطرفين، وكل شيء منصوص عليه في العقد، وبالطبع لا يوجد أي دعوة قضائية“.

وتردد أن لوبتيغي قرر اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية ضد ريال مدريد، للحصول على تعويض قدره 28 مليون يورو، وهي القيمة الكاملة لعقد المدرب الإسباني، الذي كان يمتد إلى 3 سنوات بداية من الصيف الماضي.