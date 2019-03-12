كشف كواليس العودة لريال مدريد.. أسرار استسلام بيريز أمام زيدان ومنحه كل الصلاحيات

في 24 ساعة فقط، تغيرت دفة قيادة نادي ريال مدريد من البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى الفرنسي زين الدين زيدان.

وأعلن نادي ريال مدريد أمس الاثنين عودة زيدان لقيادة الملكي، في عقد يستمر لمدة 3 سنوات، وتم تقديم زيزو في مؤتمر صحفي، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وبحسب تقارير الصحافة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، فإن الكلمة العليا في تحويل الدفة من مورينيو إلى زيدان كانت للاعبين الكبار في الميرينغي، الذين رفضوا تمامًا فكرة عودة ”سبيشيال وان“ إلى ”سانتياغو برنابيو“، وهو ما اضطر بيريز نحو حسم الأمور مع زيدان.

كيف عاد زيدان؟

وقالت صحيفة ”الديلي ميرور“ البريطانية إن زيدان رفض في البداية عرض بيريز للعودة إلى ريال مدريد، حيث أجرى رئيس النادي الملكي اتصالًا بزيدان بعد الهزيمة الساحقة أمام أياكس أمستردام، والخروج من دوري أبطال أوروبا، وجاء رد ”زيزو“ سلبيًا.

تحول بيريز بعد رفض زيدان إلى مورينيو، وكان بالفعل قريبًا من إعلانه رسميًا مدربًا للملكي، إلا أن موقف اللاعبين الكبار من مورينيو أعاد الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وهنا بدأت المفاوضات تأخذ منحى آخر مع زيدان.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن بيريز وعد زيدان بأموال ضخمة لإبرام عدد من الصفقات المدوية، كي يعود البريق مرة أخرى لريال مدريد، بعد أن فقد الفريق أبرز نجومه، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليًا، والذي رحل عن الملكي نهاية الموسم الماضي.

بيريز يستسلم

وتابعت: ”أكد بيريز لزيدان أنه ستكون لديه سلطات واسعة، ليس فقط في إدارة الفريق، ولكن في الأمور الإدارية الخاصة بالنادي“.

وعلّقت: ”استسلم بيريز أمام زيدان، حيث كان في موقف ضعيف للغاية أثناء التفاوض، في حين تفاوض زيدان من موقف القوة، وهو ما منحه في النهاية صلاحيات واسعة في ريال مدريد“.

وأشارت إلى أن زيدان طلب لاعبَين بالاسم، وهما البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي، والدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط توتنهام الإنجليزي.