ملامح صفقات ريال مدريد في وجود زيدان

عاد زين الدين زيدان صاحب الشعبية إلى ريال مدريد لتولي المهمة للمرة الثانية يوم الاثنين مع خطط لإعادة بناء العملاق الإسباني الذي عانى من أزمة منذ رحيل المدرب الفرنسي عنه في مايو أيار عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز لا سابق له.

وفاز زيدان أيضًا بلقب الدوري الإسباني في 2017 ضمن تسعة ألقاب حصدها هناك قبل أن يرحل عن العملاق الأوروبي لكن الفريق عانى من موسم محبط في غيابه وأقال أولا يولن لوبتيجي قبل أن يفعل الأمر ذاته مع سانتياجو سولاري.

واستعان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مجددًا بزيدان الذي تولى المهمة في المرة الأولى خلفا لرفائيل بنيتز في 2016 وقاد النادي سريعًا لتحقيق المجد الأوروبي لكنه هذه المرة سيتولى المهمة دون وجود الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

وترك انتقال المهاجم البرتغالي في يوليو تموز إلى يوفنتوس أثرًا سلبيًا كبيرًا على ريال هذا الموسم بينما عانى لاعبون كبار مثل مارسيلو وإيسكو وجاريث بيل وستتمثل مهمة زيدان هذه المرة في محاولة إعادة الفريق إلى مستواه العالي السابق.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في استاد سانتياجو برنابيو ”ستتغير الأمور على كافة الأصعدة. يجب أن نغير الأمور من أجل السنوات المقبلة. الشيء المهم الآن أنني عدت ولا يزال هناك ما يكفي من الوقت للحديث ومعرفة ما نحتاج إلى أن نفعله“.

وأوضح بيريز أن زيدان عاد لمساعدة النادي على استعادة كبريائه بعد موسم مؤلم حيث خرج مبكرًا من دوري الأبطال وودع كأس الملك وبات بعيدًا تمامًا عن المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وقال رئيس النادي خلال تقديم زيدان ”هذا الموسم لم نحقق النتائج التي كنا نريدها ومهمتنا أن نفعل ما يحتاجه الفريق“.

وسيتعين على زيدان مراقبة مجموعة من اللاعبين الجدد الذين اعتمد عليهم سولاري مثل فينيسيوس جونيور البالغ عمره 18 عامًا والظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون ولاعب الوسط ماركوس يورينتي إضافة إلى انتظار التعاقد مع لاعبين جدد.

* هدف رئيس

وبات من المرجح أن يكون إيدن هازارد لاعب تشيلسي هو الهدف الرئيس في ظل إعلان اللاعب البلجيكي أكثر من مرة سابقًا عن إعجابه بزيدان الذي فاز كلاعب بكأس العالم مع فرنسا.

وقال هازارد للتلفزيون البلجيكي قبل ذلك ”يعرف الجميع الاحترام الذي أكنّه لزيدان كلاعب وكذلك كمدرب وهو مثلي الأعلى. اللعب تحت قيادة زيدان حلم بالنسبة لي“.

وأجرت صحيفة ماركا اقتراعًا وقال 56% من المشاركين، البالغ عددهم حوالي 128 ألف شخص، إن هازارد يجب أن يكون الهدف الرئيس لريال هذا الصيف بينما جاء هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بنسبة 10 % ثم نيمار ب9%.

وقالت صحيفة دياريو سبورت إن نيمار لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي سيكون الهدف الرئيس لريال في فترة الانتقالات لتعويض رحيل رونالدو وذكرت أن النادي الإسباني قد يدفع 350 مليون يورو (393.65 مليون دولار) لضم اللاعب البرازيلي.

وخلال كلمات بيريز في تقديم زيدان تحدث رئيس النادي بدعابة عن كيليان مبابي زميل نيمار في باريس سان جيرمان.

وقال رئيس ريال مدريد ”زيدان فرنسي لذا ربما يفعل شيئًا من أجل (ضم) مبابي“.

وفي اقتراع صحيفة ماركا قال 74 % من المشاركين إن خط الهجوم هو أكثر الخطوط التي تحتاج إلى تدعيم.

لكن ريال عانى هذا الموسم في منتصف الملعب مع تراجع مستوى توني كروس لاعب منتخب ألمانيا ولوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعدما وصل مع كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.

وسيكون زيدان مطالبًا الآن بتقييم تشكيلته الحالية قبل أن يقرر إذا ما كان ريال يحتاج أيضا إلى تدعيم في وسط الملعب إضافة إلى تحديد مصير لاعبين أبعدهم سولاري.

وكان إيسكو لاعب وسط إسبانيا من أبرز لاعبي ريال تحت قيادة زيدان، خاصة في 2017 عندما كان يلعب في المركز خلف رونالدو وكريم بنزيما وساهم في الفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال، لكنه تراجع في الموسم التالي.