حقيقة التحقيق مع نيمار في إسبانيا

أصدرت شركة (NR للرياضة) التي تدير أعمال النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وحقوق صورته بيانًا تنفي فيه خضوع نجم برشلونة السابق للتحقيق من قبل وزارة المالية الإسبانية.

وقال البيان الذي نشرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية ”لا يخضع نيمار لأي تحقيقات من وزارة المالية الإسبانية؛ ما حدث ينحصر في أن مصلحة الضرائب الإسبانية طلبت من المحكمة الاجتماعية في برشلونة إبلاغها بنتيجة عمل الجلسة التي ستجرى في الـ 21 من مارس/ آذار الحالي. هذا يعني أن مصلحة الضرائب تريد أن تبقى على علم بنتيجة هذه الجلسة“.

وأضاف البيان في نفيه لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية ”قضية أخرى ناقشتها الصحافة حول انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وبيان ضريبة الدخل المقدم للسلطات الإسبانية في 2018، في إشارة إلى الصفقة التي تمت في 2017“.

وكانت ”موندو ديبورتيفو“ أشارت إلى أن الضرائب فتحت تحقيقًا مع نيمار بشأن القسط الذي حصل عليه من تجديد عقده قبل انتقاله إلى سان جيرمان وهو الذي يخضع للتحقيق من السلطات المحلية، ووفقًا لهذه المعلومات كان هناك استفسار بشأن ما إذا كان اللاعب يخضع للضرائب بعد حصوله على مبلغ التجديد الذي لم يكتمل فيما بعد.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع النادي الكتالوني، والبالغ قيمته 222 مليون يورو، وذلك بعدما حصل على 64.4 مليون يورو نظير تجديده والذي قضى بعده 183 يومًا في برشلونة عام 2017، لذلك كان يجب أن يكشف عن هذا المبلغ للضرائب.