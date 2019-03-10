كيليان مبابي ينهي الجدل حول انتقاله إلى ريال مدريد

أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الشكوك التي تحيط بمستقبله في ظل أنباء عن سعي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه الصيف المقبل.

وازدادت التكهنات حول مستقبل مبابي، بعد خروج باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 1/3 أمام مانشستر يونايتد، رغم فوز النادي الفرنسي 2/0 ذهابًا.

وقال مبابي، في تصريحاته لبرنامج ”تيليفوت“ بقناة تي إف 1 الفرنسية: ”هناك الكثير من الناس يشككون، لكنني سأواصل الثقة في المشروع الباريسي، وسأكون هنا، وهذا أمر مؤكد، على الرغم مما حدث وهذا قراري منذ فترة قبل الإقصاء من دوري الأبطال، سيكون من غير المفيد أن أكون سببًا في أزمات إضافية للنادي“.

وأضاف ”لقد صُدمت مما حدث أمام مانشستر يونايتد، ولم أتمكن من النوم“.

وتابع مبابي ”كان الأمر صعبًا، المسؤولية تقع علينا، يجب أن نستجوب بعضنا، ونبحث عن الأسباب الحقيقية ونحن عملنا بجد للوصول إلى هذه اللحظة، ونشعر بخيبة أمل؛ لأن دوري الأبطال كان هدفنا“.

وواصل الدولي الفرنسي ”يجب أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد بكل قوة لما هو قادم، لنعود أقوى“.

يشار إلى أن كيليان مبابي، البالغ من العمر 19 عامًا، انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 قادمًا من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.