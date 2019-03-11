تقارير: ‏الإعلان عن إقالة سولاري وتعيين زيدان مدربًا لريال مدريد سيتم الليلة‎‎

أعلن برنامج ”شيرينغيتو“ التلفزيوني الإسباني الشهير، أن ريال مدريد سيعلن في الساعات القليلة المقبلة، إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري من تدريب الفريق، وسيعيّن الفرنسي زين الدين زيدان.

‏وأضاف البرنامج أنه سيتم الإعلان عن إقالة سولاري، وتعيين زيدان، بعد اجتماع مجلس الإدارة الساعة 20:00 بتوقيت مكة.‎

وأكدت صحيفة ”ماركا“ المقربة من أسوار ريال مدريد الخبر ذاته، وقالت إن زيدان سيكون مدربًا لريال مدريد خلال ساعات، ونشرت أوندا ثيرو الخبر ذاته.

وتولى سولاري تدريب ريال مدريد في أكتوبر الماضي، خلفًا لجولين لوبتيغي، وتم تعيينه بشكل مؤقت، قبل أن يتم تمديد عقده لـ 3 مواسم.

لكن خسارة ريال مدريد 0/3 أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم 0/1 أمام برشلونة أيضًا في الدوري، ثم 1/4 أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا وخروج الفريق من دور الـ 16 عجلت بنهاية المدرب الأرجنتيني.

وقاد سولاري ريال مدريد في 32 مباراة، حقق فيها الفريق الملكي الفوز 22 مرة مقابل تعادلين، و8 خسائر.

في حين أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد في يناير 2016 حتى مايو 2018، وقاد فيها الفريق الملكي للتتويج بـ 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية ولقبين في السوبر الأوروبي، ولقب في السوبر الإسباني.

وفي 149 مباراة لريال مدريد تحت قيادة زيدان، حقق الفريق الملكي الفوز 105 مرات، مقابل 28 تعادلًا و16 خسارة.