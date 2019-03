صحيفة تكشف سر وجود غرفة حكام الـVAR خالية خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد (فيديو)

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية سر وجود غرفة تقنية حكم الفيديو الـ“VAR“، خلال مباراة ريال مدريد ضد ريال بلد الوليد، مساء الأحد، وهو الأمر الذي رصدته الكاميرات وأثار الكثير من علامات الاستفهام والدهشة لدى المتابعين.

ونجح الريال في وضع حد لسلسلة هزائم في 3 مباريات متتالية، بفوزه 4-1 على مستضيفه بلد الوليد، في مباراة فوضوية، شهدت إلغاء هدفين لأصحاب الأرض.

وأعلن الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، الذي أدار اللقاء، إلغاء هدفين متتاليين لصالح بلد الوليد، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ 14، سجل الفريق المستضيف الهدف الأول في شباك النادي الملكي، بأقدام اللاعب سيرجي غوارديولا، إلا أن كاميرا المباراة التقطت لقطة مثيرة للجدل.

Spanish TV cut to the VAR room during @realvalladolid vs @realmadrid and there was legit no one in there ????????#VAR #LaLiga #RealMadrid pic.twitter.com/xa9Dj1hUQy

— Mohamad Zubair Khan (@TheZubairKhan_) March 10, 2019