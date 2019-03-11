صحيفة تكشف سر وجود غرفة حكام الـVAR خالية خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد (فيديو)

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية سر وجود غرفة تقنية حكم الفيديو الـ“VAR“، خلال مباراة ريال مدريد ضد ريال بلد الوليد، مساء الأحد، وهو الأمر الذي رصدته الكاميرات وأثار الكثير من علامات الاستفهام والدهشة لدى المتابعين.

ونجح الريال في وضع حد لسلسلة هزائم في 3 مباريات متتالية، بفوزه 4-1 على مستضيفه بلد الوليد، في مباراة فوضوية، شهدت إلغاء هدفين لأصحاب الأرض.

وأعلن الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، الذي أدار اللقاء، إلغاء هدفين متتاليين لصالح بلد الوليد، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ 14، سجل الفريق المستضيف الهدف الأول في شباك النادي الملكي، بأقدام اللاعب سيرجي غوارديولا، إلا أن كاميرا المباراة التقطت لقطة مثيرة للجدل.

Spanish TV cut to the VAR room during @realvalladolid vs @realmadrid and there was legit no one in there ????????#VAR #LaLiga #RealMadrid pic.twitter.com/xa9Dj1hUQy — Mohamad Zubair Khan (@TheZubairKhan_) March 10, 2019

فحين عاد حكم اللقاء لتقنية الـ“VAR“، كانت غرفة المراقبة خالية من الحكام، وفق ما أظهر البث المباشر. وبالرغم من ذلك، اتخذ الحكم قرار إلغاء الهدف واحتسابه تسللًا.

وجعل هذا القرار الحكم محط شك واستفسار، حيث تساءل متابعون كيف حسم مانزانو قراره، دون الاستعانة بالتقنية الفاصلة في مثل هذه الحالات.

وفي الدقيقة الـ 18، سجل اللاعب نفسه هدفًا آخر لفريقه، ليلغيه الحكم مرة أخرى بداعي التسلل. وبعد ذلك عاد لتقنية حكم الفيديو للتأكد من الحكم، لكن غرفة المراقبة لم تظهر هذه المرة في البث المباشر، وهو ما زاد شك واستغراب المتابعين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ما وقع هو أن مخرج المباراة سلط الكاميرا على ”الغرفة الخاطئة“.

وأضافت: ”يوجد في الملعب عدد من غرف المراقبة VAR مزودة بكاميرات مثبتة بشكل دائم.. من الواضح أن مخرج المباراة اختار الغرفة الخاطئة والكاميرا الخاطئة عن غير قصد، وهو ما يفسر سبب فراغ الغرفة التي ظهرت على شاشة المشاهدين“.

وأشارت إلى أن الحكم استعان ”من دون شك“ بالتقنية لاتخاذ قراراته.