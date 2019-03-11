نادي برشلونة يضع شرطًا وحيدًا لضم دي ليخت نجم أياكس

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، العقبة التي يمكن أن تمنع نادي برشلونة من ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن برشلونة يرغب في ضم دي ليخت بشدة، لدعم دفاع الفريق، مع اقتراب جيرارد بيكيه من الاعتزال، وعزمه الترشح على منصب رئيس النادي في المستقبل القريب.

وأشارت سبورت إلى أن مسؤولي برشلونة تحركوا سريعًا لضم دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد أن علموا رغبة اللاعب في ارتداء قميص البلوغرانا.

وتابعت بقولها: ”هناك تفاهم شديد بين برشلونة ومينو رايولا، وكيل دي ليخت، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع رايولا مع أعضاء لجنة التعاقدات في البارسا، كما أن العلاقات بين برشلونة ونادي أياكس أمستردام الهولندي في أفضل حالاتها، خاصة بعد تعاقد البلوغرانا مع لاعب الفريق الهولندي فرينكي دي يونغ“.

وأردفت سبورت الكتالونية بقولها: ”ولكن الشرط الوحيد الذي وضعه مسؤولو برشلونة على مائدة المفاوضات ألا يدخل النادي في مزايدة أو أي حروب مالية لضم دي ليخت، خاصة في ظل رغبة أندية أخرى في ضم اللاعب، وعلى رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي“.