تقارير.. رحيل ماتياس دي ليخت عن أياكس يدخل مراحله الأخيرة

ذكرت تقارير إعلامية هولندية، أن رحيل المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت عن أياكس وتعاقده مع فريق جديد يدخل خطواته الأخيرة، في ظل مفاوضات متعددة من بضع فرق ترغب في التعاقد واقتراب حسم اللاعب لوجهته النهائية.

وحسب الصحفي جويب شرودر، فاللاعب حائر بين فريقين: يوفنتوس وبرشلونة، ويستبعد الرحيل إلى بايرن ميونخ لكونه؛ لا يرغب في اللعب بالدوري الألماني.

ويملك نادي برشلونة، حسب الصحفي الهولندي، بعض الأفضلية بعد تعاقده مع صديقه فرانكي دي يونغ لكن الفريق الإيطالي بدوره يسعى جاهدًا لضمه في ظل مشروعه الجديد نحو تعزيز صفوفه بلاعبين شباب للبقاء في القمة والتنافس أوروبيًّا.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فبرشلونة يملك المال الضروري للصفقة ويضغط بدوره للحصول على اللاعب.

وشارك دي ليخت، البالغ 19 عامًا، برفقة أياكس في 101 لقاء ويحمل شارة القيادة في الفريق، كما يعتبر لاعبًا أساسيًّا في منتخب هولندا الأول.

ورغم تأكيد الصحفي الهولندي على كون برشلونة ويوفنتوس يملكان الأولوية لدى المدافع الهولندي، لكن نادي ليفربول بدوره يملك ورقة رابحة كفيلة بتغيير المعطيات، وهي مواطنه وزميله في منتخب هولندا فرجيل فان ديك والقادر على إقناعه باللعب في إنجلترا.