”ماركا“ تكشف عن مستقبل سولاري مع ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، عن مستقبل المدرب سانتياغو سولاري، مع الفريق بعد الفوز على بلد الوليد أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا إنه بالرغم من فوز ريال مدريد فإن هناك حالة عدم رضا عن المدرب، بسبب تأخر تبديلاته، وبداية المباراة السيئة للغاية من قبل ريال مدريد.

وأشارت ماركا إلى أن ريال مدريد ينتظر الرد على العروض التي قدمها للمدربين المرشحين لقيادته.

وبحسب الصحيفة فإنه لا أحد يضمن وجود سولاري على دكة بدلاء ريال مدريد أمام سيلتافيغو يوم السبت المقبل.

ووضع ريال مدريد حدًا لسلسلة هزائم في ثلاث مباريات متتالية بفوزه 4-1 على مستضيفه ريال بلد الوليد في مباراة فوضوية أمس الأحد شهدت إلغاء هدفين لأصحاب الأرض الذين أضاعوا أيضًا ركلة جزاء بينما طُرد كاسيميرو لاعب فريق الزائر قرب النهاية.

وسجل كريم بنزيما هدفين بعد الاستراحة من ركلة جزاء وضربة رأس ليمنح فريق المدرب سانتياغو سولاري التقدم 3-1 بعدما هز رفائيل فاران الشباك في الدقيقة 34 ليلغي تقدم بلد الوليد عن طريق أنور تهامي قبلها بخمس دقائق.

وبعد ذلك أظهر لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم قدراته ليعزز تقدم مدريد في الدقيقة 85 بعد طرد كاسيميرو لحصوله على إنذارين.

واختتم هدف مودريتش مباراة ممتعة ومليئة بالأحداث باستاد خوسيه زوريا، الذي شهد انقطاعًا في الكهرباء قبل ركلة البداية رغم أن المباراة بدأت في موعدها.