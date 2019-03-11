كريم بنزيما يعلق على أنباء عودة جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد

علق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على أنباء إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، واقتراب عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق الملكي.

وتداولت عدة تقارير صحفية إسبانية بعد خروج ريال مدريد من دوري الأبطال، أنباء تفيد باقتراب رحيل سولاري وتولي جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان القيادة الفنية بدلًا منه.

وفاز ريال مدريد على بلد الوليد برباعية مقابل هدف، مساء الأحد، كان لبنزيما نصيب الأسد بتسجيله هدفين، ليصل إلى الهدف رقم 13 هذا الموسم.

وقال بنزيما في تصريحات نشرتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ بعد المباراة: ”لقد حققنا فوزًا هامًّا بعد الخسارة من أياكس“.

وأضاف: ”خسرنا لقاءً هامًّا بالتأكيد وخرجنا من البطولة، ولكن ظهر للجميع بأننا لم نفز بأي شيء قبل ذلك، على الرغم من أننا أبطال أوروبا في السنوات الثلاث الماضية“.

وعن سانتياغو سولاري، أوضح: ”بالتأكيد أود استمراره، لماذا تُطرح فكرة التغيير ونحن أمامنا 11 مباراة أخرى حتى نهاية الموسم، رغم أن الوضع أشبه بالمستحيل“.

وعند سؤاله عن عودة جوزيه مورينيو، قال بنزيما: ”لا يمكنني الإجابة، نحن لدينا مدرب جيد حاليًّا، وهذه الأمور تخص النادي“.

وأتم: ”ما يدور في الصحافة عن مشاكل بين اللاعبين أشياء غير صحيحة، نحن جميعًا نتحد من أجل ريال مدريد، وإن لم نكن هكذا، لما حققنا الفوز برباعية أمام بلد الوليد“.