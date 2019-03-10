ريال مدريد يداوي جراحه ويصعق بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني (فيديو)

نجح ريال مدريد في تضميد جراحه، التي نزفت بشدة في الفترة الأخيرة، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام مضيفه بلد الوليد، إلى فوز كبير 4-1 اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأتي هذا الفوز، ليخفف نسبياً من حالة الاحتقان التي تشعر بها جماهير الريال، بعد خروج الفريق الموجع من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، على يد أياكس أمستردام الهولندي، والتي جاءت عقب وداع الفريق لبطولة كأس ملك إسبانيا، بخسارته أمام برشلونة في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان بلد الوليد الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي أهدر خلاله ركلة جزاء عن طريق لاعبه روبن ألكاراز في الدقيقة 12، وشهد إلغاء حكم المباراة لهدفين أحرزهما لاعبه سيرجيو غوارديولا، قبل أن يسجل لاعبه المغربي أنور محمد هدف التقدم في الدقيقة 29.

ولم يهنأ بلد الوليد بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك الفرنسي رافاييل فاران التعادل في الدقيقة 34، قبل أن يفرض الفريق الملكي سيطرته على الشوط الثاني، لاسيما بعدما سجل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و59.

ورغم النقص العددي للريال، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كاسيميرو في الدقيقة 80 لحصوله على الإنذار الثاني، أضاف النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 12 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، فيما تجمد رصيد بلد الوليد، الذي تلقى خسارته الثالثة عشر في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

الدوري الاسباني | بلد الوليد 1 × 0 ريال مدريد | هدف اول بلد الوليد د28 مافي تسلل اخير ???????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/gj0IbBXiUV — فهد يحبكم (@Met4040) ١٠ مارس ٢٠١٩

الدوري الاسباني | بلد الوليد 1 × 1 ريال مدريد | هدف التعادل ريال مدريد فاران د34 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/aZ46z2vjWH — فهد يحبكم (@Met4040) ١٠ مارس ٢٠١٩

الدوري الاسباني | بلد الوليد 1 × 2 ريال مدريد | هدف الثاني ريال مدريد بنزيما من ركلة جزاء HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/FBqx4WCxUU — فهد جاه النوم (@Nort404) ١٠ مارس ٢٠١٩

الدوري الاسباني | بلد الوليد 1 × 3 ريال مدريد | هدف الثالث ريال مدريد الحكووووومة بنزيما HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Cln4HMzTf0 — فهد جاه النوم (@Nort404) ١٠ مارس ٢٠١٩