أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد..3/1 للفريق الملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد..3/1 للفريق الملكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أنور محمد الهدف الأول في المباراة التي تجمع فريقه بلد الوليد مع ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف محمد أنور في الدقيقة 29، بعد كرة من سيرجيو غوارديولا نافارو.

وكان الحكم قد ألغى هدفين لبلدالوليد بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.

وأدرك رافائيل فاران التعادللريال مدريد في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أحرز بنزيما الهدفين الثاني والثالث للملكي

 

وخسر ريال مدريد آخر 4 مباريات ليودع دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، في حين أن حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني ضعيفة للغاية.

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