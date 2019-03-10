أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد..3/1 للفريق الملكي (فيديو)

سجل أنور محمد الهدف الأول في المباراة التي تجمع فريقه بلد الوليد مع ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف محمد أنور في الدقيقة 29، بعد كرة من سيرجيو غوارديولا نافارو.

وكان الحكم قد ألغى هدفين لبلدالوليد بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.

وأدرك رافائيل فاران التعادللريال مدريد في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أحرز بنزيما الهدفين الثاني والثالث للملكي

وخسر ريال مدريد آخر 4 مباريات ليودع دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، في حين أن حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني ضعيفة للغاية.

الدوري الاسباني | بلد الوليد 1 × 0 ريال مدريد | هدف اول بلد الوليد د28 مافي تسلل اخير ???????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/gj0IbBXiUV — فهد يحبكم (@Met4040) ١٠ مارس ٢٠١٩

الدوري الاسباني | بلد الوليد 1 × 1 ريال مدريد | هدف التعادل ريال مدريد فاران د34 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/aZ46z2vjWH — فهد يحبكم (@Met4040) ١٠ مارس ٢٠١٩

الدوري الاسباني | بلد الوليد 1 × 2 ريال مدريد | هدف الثاني ريال مدريد بنزيما من ركلة جزاء HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/FBqx4WCxUU — فهد جاه النوم (@Nort404) ١٠ مارس ٢٠١٩