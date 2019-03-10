مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.. انقطاع شبكة الكهرباء داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء (صور)

انقطعت الكهرباء داخل ملعب خوسيه زوريلا، الخاص بنادي بلد الوليد، والذي يستضيف ريال مدريد ، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وحدث خلل في شبكة الكهرباء داخل الملعب ما تسبب بإحراج لمنظمي المباراة، والعمل جارٍ على إصلاحها قبل أن تتفاقم الأزمة.

ويستضيف فريق بلد الوليد نظيره ريال مدريد الذي يعيش أجواء غاضبة بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي بنتيجة 4/1، وقبلها توديع كأس الملك أمام برشلونة، وخسارة كلاسيكو الليغا، وجاءت هذه الهزائم على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة، وتلقّى الفريق الملكي 8 هزائم في 26 مباراة في معدل سيئ للغاية للفريق الملكي، وسجل 43 هدفًا، واستقبل 31 هدفًا، والفرنسي كريم بنزيما هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

ويحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، وسجل الفريق 20 هدفًا، واستقبل 34 هدفًا، وتعادل ريال مدريد في آخر زيارة له لهذا الملعب، ولكن ”بلد الوليد“ لم يفز على ريال مدريد منذ يوم 15 نوفمبر 2008 بالدوري حين تغلّب بهدف فابيان، كانوبيو.