قائمة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد تشهد مفاجآت (صورة)

كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الريال، غياب إيسكو بقرار فني، وخروج القائد سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، فيما ابتعد كارفاخال، ويورينتي، وبيل، وفاسكيز وفينيسيوس للإصابة، بينما ضم سولاري الثنائي الشاب، سيواني وكريستو.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث على سلم ترتيب الليغا، برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف المتصدر برشلونة، فيما يحتل الجار أتلتيكو مدريد، وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة.

وضمت قائمة النادي الملكي لموقعة بلد الوليد، 19 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.

خط الدفاع: فاييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريغيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم دياز، سيبايوس، سيواني.

خط الهجوم: كريم بنزيما، كريستو.