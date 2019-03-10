القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

يستهدف ريال مدريد غسل أحزن الخروج من دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، بملعب ”نيوفو جوسي زورييلا“ ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتنقل عبر شاشة ”Bein Sports HD3″، بتعليق حفيظ دراجي.

ومرَّ الفريق الملكي بأسبوع كارثي ودَّع خلاله كأس ملك إسبانيا بالخسارة بثلاثية أمام الغريم برشلونة، قبل أن يخسر في الكلاسيكو أمام البارسا أيضًا بهدف، وبعدها ودع دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام أياكس الهولندي برباعية على ملعبه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول الليغا برصيد 48 نقطة، بينما يحل فريق بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

فيما يقترب بلد الوليد هذا الموسم من الهبوط إلى الدرجة الثانية سريعًا، فحتى الآن يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، أي بفارق 3 نقاطٍ فقط عن ثلاثي المؤخرة المتساوين في النقاط: فياريال، ورايو فاليكانو، وويسكا.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الدوري الإسباني، انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين سجلهما فينيسيوس جونيور، وسيرجيو راموس.