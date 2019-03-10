إليك أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية هذا الصباح.. ريال مدريد ضد بلد الوليد ”لقاء الوداع لسولاري“

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بفوز برشلونة وأتلتيكو مدريد ومواصلة صراعهما على لقب الدوري الإسباني، وعينهما على إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

كما اهتمت الصحف بإصابة عثمان ديمبلي ولقاء ريال مدريد وبلد الوليد، والذي قد يكون الأخير للمدرب سولاري.

كما اهتمت الصحف بفريق يوفنتوس وانتظار جماهيره لريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد، وفوز ميلان الصعب على كييفو فيرونا قبل ديربي ميلان وشروط إيكاردي للعودة لإنتر ميلان.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وبلد الوليد رغم خروج الفريق من السباق بشكل كبير، وكتبت أن الفريق مطالب باللعب من أجل شرفه والبقاء في السباق حول الليغا.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على رايو فاليكانو ووصفته بريمونتادا صغيرة قبل مواجهة ليون في دوري الأبطال، كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد وبقائه في المطاردة في الليغا، لكن عقله كان في تورينو حيث ينتظره لقاء مهم أمام يوفنتوس.

سبورت

صحيفة ”سبورت“ الكتالونية كتبت ”كل شيء جاهز لمواجهة دوري الأبطال“، بعد فوز برشلونة في الليغا على رايو فاليكانو ومحافظته على فارق 7 نقط عن أتلتيكو مدريد.

واعتبرت الصحيفة أن الخبر السيّئ كان إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي واحتمال غيابه عن لقاء ليون.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وبلد الوليد، وكتبت أن الفريق الملكي المنهار واليائس يلعب في بلد الوليد.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز أتلتيكو مدريد على ليغانيس المثير للجدل، بسبب التحكيم وحكم الفيديو.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على رايو فاليكانو 3-1 في الليغا، وكتبت ”نحو أولمبيك ليون“، في إشارة للمواجهة المرتقبة للفريق في دوري الأبطال، كما تحدثت عن إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي.

ووصفت الصحيفة لقاء بلد الوليد وريال مدريد بلقاء الوداع لسولاري في حال الخسارة، كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ليغانيس، وكتبت ”فوز وموعد في تورينو“،

الصحافة الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بتألق الإيفواري مويس كين برفقة يوفنتوس، وأكدت أن السيدة العجوز سيقدم لأتلتيكو مدريد ”الظاهرة كين“، والذي قد يكون مفتاح الريمونتادا.

كما تحدثت الصحيفة عن شروط ماورو إيكاردي للعودة لإنتر ميلان، وأهمها الاعتذار علنًا من قبل إدارة الفريق.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز ميلان الصعب على كييفو فيرونا، وكتبت: ”بيوتتيك وحكم الفيديو ينقذان ميلان“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء يوفنتوس المهم أمام أتلتيكو مدريد، ونشرت صورة لـ كريستيانو رونالدو، والشاب مويس كين واعتبرتهما بمثابة أمل للسيدة العجوز لتحقيق التأهل.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اختارت الصحيفة الفرنسية الحديث عن الريغبي كموضوع رئيس في صفحتها الأولى، لكنها أيضا تحدثت عن تعادل أولمبيك ليون أمام ستراسبورغ 2- 2 في الدوري قبل مواجهة برشلونة الأربعاء المقبل، وأكدت أن الفريق في حاجة لعمل كبير إن أراد تحقيق المفاجأة.