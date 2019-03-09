تقارير.. الإصابة قد تبعد ديمبلي عن مباراة برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

أصبحت مشاركة عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، في مباراة فريقه المقبلة ضد ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، محل شك كبير.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن ديمبلي، شكا من آلام في أوتار الركبة مع نهاية مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، والتي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي أبلغ الجهاز الطبي والفني، لافتة إلى أنه تقرر إجراء بعض الفحوصات للاعب الفرنسي لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

وأوضحت الصحيفة، أن القلق تسرب إلى الجهاز الفني، خوفًا من عدم لحاق اللاعب بالمباراة المنتظرة، يوم الأربعاء المُقبل، ضد ليون الفرنسي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما أشارت صحيفة ”سبورت“، إلى أن اللاعب أنهى المباراة بصعوبة بسبب عدم الراحة في أوتار الركبة، وسيتم إجراء فحوصات طبية لمعرفة مدى قوة إصابته، مشددة على أن مشاركته ضد ليون ”ليست مضمونة“.