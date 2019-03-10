موعد مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه نادي ريال مدريد نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني والتي تقام في ملعب ”خوسيه زوريا“.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط أجواء متوترة بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية في غضون أسبوع أمام برشلونة ”مرتين“ وأياكس أمستردام الهولندي، ودع على إثرها مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري ابطال أوروبا، فيما تبدو حظوظه صعبة للغاية في حصد لقب الدوري الإسباني ”الليغا“، بعد أن أصبح الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة 12 نقطة قبل انطلاق الجولة.

بينما في الجهة الأخرى، سيحاول بلد الوليد تحقيق مفاجأة على أرضه ووسط جماهيره تساعده في الابتعاد عن خطر المنافسة على الهبوط والحفاظ على المركز الـ16 بجدول ترتيب المسابقة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الدوري الإسباني قد انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين، أحرزهما فينيسيوس جونيور وسيرجيو راموس.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود الثنائي داني كارفخال وفينيسيوس جونيور بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة غاريث بيل الذي تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة أياكس.

وتحدثت تقارير إسبانية، أن مباراة اليوم ستكون الأخيرة لسانتياغو سولاري على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد وسط حالة من الغموض تسيطر على المدرب القادم للفريق الملكي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتنقل عبر شاشة ”Bein Sports HD3″، بتعليق حفيظ دراجي.