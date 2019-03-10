ميسي وسواريز يحرجان ريال مدريد بأهدافهما في الدوري الإسباني

سجل الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز هدفًا لكل منهما، في فوز برشلونة 3-1 أمام رايو فاليكانو ليغرد الأول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ26 هدفًا، ويبقى الثاني وصيفًا بـ17 هدفًا.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، أن (ميسي ولويس سواريز) سجلا 43 هدفًا في الليغا، وهو نفس عدد أهداف ريال مدريد في 26 جولة ويتجاوزان بأهدافهما هجوم كل الفرق في الدوري الإسباني، إذ إن ريال مدريد هو ثاني هجوم في الليغا حاليًّا.

وبلغت نسبة النجمين 62،3% من أهداف برشلونة البالغة 69 هدفًا ويملك ميسي نسبة 37،6% وسواريز 24،6%.

وقلص برشلونة فارق الأهداف تاريخيًّا عن منافسه ريال مدريد في تاريخ الليغا البالغ 88 موسمًا، إذ سجل ريال مدريد 6084 مقابل 6068 ولم يعد الفارق في الأهداف تاريخيًّا يتجاوز 16 هدفًا.