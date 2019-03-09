تقارير.. ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لضم نيمار في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أنّ نادي ريال مدريد يحضر عرضًا ضخمًا؛ للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد تواصل مع نيمار لمحاولة إقناعه بالانتقال للفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة، أنّ بيريز نفد صبره على شباب النادي، بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وضياع حظوظ المنافسة في الليغا، في غضون أسبوع واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيريز مُستعد لدفع 350 مليون يورو للنادي الباريسي، من أجل التعاقد مع نيمار.

وشددت ”سبورت“ على أنّ نيمار سيحصل أيضًا على راتب سنوي كبير، حيث سيدفع النادي الملكي راتبًا سنويًا قدره 45 مليون يورو للاعب برشلونة السابق، الذي يتقاضى حاليًا 36 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة بأنه رغم أنّ باريس لم يفكر بالتفريط في خدمات نيمار، إلا أنّ حصول النادي على 350 مليونًا سيسمح له الفرنسي بالاستثمار في أشياء أخرى، بالإضافة إلى المشاكل المُتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، قد تساعد النادي الملكي في ضم الأغلى في تاريخ كرة القدم.

يُذكر أنّ نيمار كان فسخ تعاقده قبل عام ونصف العام مع برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو، لينضم للنادي الباريسي، في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا حينها.