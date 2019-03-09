أسماء جديدة تدخل دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد

استقر مجلس إدارة ريال مدريد على رحيل سانتياغو سولاري، المدير الفني الحالي، رغم أن المدرب الأرجنتيني سيقود الفريق أمام ريال بلد الوليد يوم الأحد، لكن الخلاف حاليًا ينحصر في هوية المدير الفني الجديد وتوقيت توليه المسؤولية.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف أمام أياكس أمستردام الهولندي، وذلك عقب الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة مرتين متتاليتين، ووداع كأس ملك إسبانيا وابتعاده عن النادي الكتالوني المتصدر بفارق 12 نقطة.

ومع زيادة احتمالية إقالة سولاري، تم ترشيح جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان لعودة أحدهما لقيادة الفريق مجددًا، لكن زيدان يرفض تسلم المسؤولية حاليًا ويفضل ذلك في بداية الموسم، وربما يرفض بشكل تام، عكس مورينيو الذي يوافق على العودة لريال مدريد في أي وقت.

أسماء جديدة

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن الأمر لا يقتصر على زيدان ومورينيو، حيث ظهر في الصورة ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، ويواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، وكذلك كلارنس سيدورف، لاعب الفريق السابق والمدير الفني الحالي للكاميرون.

لكن ما يضع زيدان ومورينيو في الصدارة هو عدم ارتباطهما بأي نادٍ في الوقت الحالي، عكس باقي المرشحين، لكن مورينيو يرتبط بعلاقات متوترة مع سيرجيو راموس، قائد الفريق، والمخضرم البرازيلي مارسيلو، عكس المدير الفني الفرنسي.

ماوريسيو ساري

وقالت آس أيضًا إن الإيطاليين ماوريسيو ساري وماسيمليانو أليغري بين المرشحين لتدريب ريال مدريد، بعد نجاحهما مع نابولي ويوفنتوس على التوالي.

ويبدو ساري قريبًا من الرحيل عن تشيلسي بعد خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي في الدوري وتراجع فرص الفريق في حجز أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، أليغري يريد خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وإيطاليا، حيث يريد أن يصبح مدربًا عالميًا مثلما الحال مع مواطنه كارلو أنشيلوتي الذي سبق له تدريب تشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

يواكيم لوف

لوف دائمًا بين المرشحين لتدريب ريال مدريد، لكن استمراره مع المنتخب الألماني حال دون توقيعه عقدًا مع النادي الملكي في ظل رغبة فلورنتينو بيريز في جلبه لسانتياغو برنابيو.

وفي ثلاث مرات سابقة، أظهر رئيس ريال مدريد رغبته في التعاقد مع لوف، الأولى في صيف 2009، ثم في صيف 2017، وأخيرًا بعد إقالة يولين لوبتيغي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن ارتباط المدرب الألماني بمنتخب بلاده منعه من القيام بتلك الخطوة.

كلوب وسيدورف

وتم طرح يورغن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول، لكنه على الفور قلل من احتمالية رحيله عن النادي الإنجليزي.

وظهر بشكل مفاجئ سيدورف، الذي لا يملك أي خبرة مع أندية كبرى، بفشله مع ميلان الإيطالي، وكذلك عدم تألقه خلال تجربته الحالية في أفريقيا.