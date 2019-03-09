موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلاقي نادي برشلونة منافسه رايو فاليكانو، السبت، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت حسن العيدروس.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 60 نقطة، مقابل 23 نقطة لرايو فاليكانو في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ومن غير المتوقع أن يشارك بجميع عناصره الأساسية، وذلك قبل مواجهة ليون الفرنسي، في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال إرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية:“مع اقتراب نهاية الموسم، يبدأ التوتر، حيث تسعى الفرق لتحقيق أهدافها، ورايو فاليكانو في وضع صعب، ولا ننسى أنه في هذا التوقيت يحدث الكثير من المفاجآت“.

وأضاف:“المباراة بـ 3 نقاط مثل التي حصلنا عليها ضد إشبيلية وريال مدريد، ومن الجيد الانتصار قبل مباراة دوري الأبطال“.