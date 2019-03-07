هل سخر برشلونة وآدريان رابيو من وداع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا؟ (فيديو وصورة)

أثارت خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي 1/3 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، في إياب دور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا، سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسر باريس سان جيرمان 1/3 على أرضه، ليودع البطولة بعد أن فاز 2/0 ذهابًا، بحكم أفضلية التسجيل خارج الملعب.

وهذا الوداع الثالث على التوالي لباريس سان جيرمان من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، إذ خسر أمام ريال مدريد الموسم الماضي، وقبله أمام برشلونة.

ويبدو أن برشلونة كان بين الساخرين من خسارة باريس سان جيرمان وخروجه من البطولة، إذ نشر النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة لسيرجي روبيرتو هو يضحك بشكل هيستيري.

ورأت الجماهير المتابعة أن الصورة تأتي كنوع من السخرية من باريس سان جيرمان، خاصة أن روبيرتو كان بطل ريمونتادا برشلونة التاريخية على باريس سان جيرمان.

ونشرت الجماهير صورًا من ريمونتادا برشلونة أمام سان جيرمان، في التعليقات للسخرية من الفريق الفرنسي.

وسجل سيرجي روبيرتو، هدف برشلونة السادس على باريس سان جيرمان، ليتأهل النادي الكتالوني بنتيجة إجمالية 6/5، بعد أن خسر 4/0 في مباراة الذهاب في فرنسا.

وبدأ باريس سان جيرمان المناوشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أعلن تجديد عقد لاعبه الشاب ستنالي إنسوكي، على طريقة صورة بيكيه، مدافع برشلونة، التي كانت تجمعه بنيمار قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان قائلًا: ”سيبقى“.

وبدأت علاقة برشلونة وباريس سان جيرمان بالتدهور؛ بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد نيمار مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، بعد أن سعى برشلونة بقوة للتعاقد مع ماركو فيراتي، ويتردد أن برشلونة يملك اتفاقًا مع آدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان للانتقال إليه الصيف المقبل.

في سياق ذي صلة، أثار آدريان رابيو غضب مشجعي باريس سان جيرمان، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن رابيو ظهر في مقطع فيديو يرقص مع أحد أصدقائه في إحدى الحفلات، لكنه اضطر لحذف الفيديو سريعًا خوفًا من غضب جماهير باريس سان جيرمان.

وقررت إدارة باريس سان جيرمان تجميد رابيو، بعد رفضه كل العروض لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.