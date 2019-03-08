سيرجيو راموس يطالب لاعبي ريال مدريد باحترام سانتياغو سولاري

ذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية، أن المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس اجتمع مع كل لاعبي ريال مدريد في مركز التدريبات ودون حضور أي فرد من الطاقم التقني للفريق؛ للحديث معهم حول نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فالقائد طالب زملاءه بإكمال الموسم بشكل جدي رغم الخروج من السباق في كل الألقاب، ولعب اللقاءات الـ 12 المتبقية في الليغا بهدف الفوز بها جميعًا، ووضع هدف إتمام الموسم في المركز الثاني د.

وانتقد راموس أمام الجميع سلوك إيسكو خلال الذهاب للاستعداد للقاء أياكس، حيث ذهب بمفرده ولم يرافق زملاءه في حافلة الفريق، بعدما أخبره المدرب أنه لن يكون ضمن اللاعبين الـ 18 المقيدين في لائحة اللقاء.

وقدم إيسكو اعتذاره لزملائه على سلوكه، وأكد أنه غاضب من قرار المدرب، لكن راموس أكد لزميله في الفريق والمنتخب أن وحدة الفريق أكبر من خلاف أي لاعب ومدربه.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ”أس“ أن راموس عاد للاجتماع مع فلورنتينو بيريز، مساء الخميس، بعدما تناقلت الصحف خبر خلافهما في غرف الملابس بعد الهزيمة أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وأكد راموس لفلورنتينو بيريز، أن اللاعبين متحدين ومستعدين لإعادة ريال مدريد للمركز الذي يستحقه، محاولًا أن يطفئ نار الخلاف بينه وبين رئيسه.

كما أخبر راموس الرئيس بنتائج الاجتماع الذي جمع اللاعبين في مركز التدريبات.