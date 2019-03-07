تابع تطورات ملف تعيين مدرب ريال مدريد لحظة بلحظة

استقر ريال مدريد على قيادة سانتياغو سولاري للفريق أمام ريال بلد الوليد، يوم الأحد المقبل، في الليغا، لكن على الأرجح ستتم إقالته الأسبوع المقبل.

واجتمع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز، مدير عام النادي؛ لمناقشة مستقبل المدير الفني الأرجنتيني عقب الخسارة المذلة أمام أياكس أمستردام، ووداع دوري أبطال أوروبا وفقدان اللقب الذي حققه الفريق في آخر ثلاثة مواسم.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن النادي يفضل عدم التسرع في اتخاذ قرارات تحت تأثير الخسارة الكبيرة، وتقييم كل ما حدث وتأجيل أي قرار للأسبوع المقبل.

ورغم ذلك، لم يؤكد أو ينفي النادي أن سولاري لن تتم إقالته يوم الأحد المقبل، في حال خسارته أمام ريال بلد الوليد، ومع ذلك الفوز لا يضمن بقاء المدير الفني أيضًا.

وفي هذه الأثناء، لا يزال النادي يبحث عن بديل لسولاري، حيث يظهر زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو، وكل منهما سبق له تدريب الفريق من قبل، في الأفق كمدير فني جديد محتمل.

وفي الوقت الذي يرى فيه النادي ضرورة تعيين مدير فني جديد على الفور وعدم الانتظار لنهاية الموسم، إلا أن زيدان تحديدًا لا يحبذ ذلك.

وفي نفس السياق أكدت عدة مصادر إعلامية إسبانية أن ريال مدريد سيصدر في منتصف ليلة اليوم بالتوقيت المحلي لمدريد بينا حول مستقبل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري وتعيين مدرب جديد .

وأكد جمال جبلي مراسل بين سبورت خبر بيان إدارة ريال مدريد التي اتصلت به لإنتظار البيان .

وأضاف جبلي: ”بيريز قرر إقالة سولاري الآن دون انتظار وبما أن زيدان الذي طُلِبَ منه العودة غير مستعد لذلك قبل نهاية الموسم يبدو جوزيه مورينيو الحل الآني الذي يرضي رئيس ريال مدريد“.