إدارة ريال مدريد تجتمع لتحديد مستقبل سانتياغو سولاري

يبحث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وخوسيه انخيل سانشيز، المدير العام للنادي الملكي، في اجتماع بدأ منذ قليل مصير ومستقبل سانتياغو سولاري، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة المذلة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام أياكس امستردام الهولندي ووداع دوري أبطال أوروبا.

وربما يمتلك سولاري عقدًا حتى 2021، لكن لا أحد يتوقع استمراره عقب نهاية الموسم الحالي، بعدما أشرف على هزيمة كارثية في إياب دور الستة عشر، يوم الثلاثاء، وضعت حدًا لهيمنة استمرت 1012 يومًا على المسابقة الأوروبية الأبرز.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ المقربة من ريال مدريد أن سولاري قد يرحل، لكن تبقى مشكلة في إيجاد البديل الذي سيكمل لنهاية الموسم الحالي.

ويحلل بيريز وسانشيز أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني، خاصة ما حدث خلال الأسبوع الماضي بثلاث هزائم متتالية، بينها مرتان أمام برشلونة في الكلاسيكو والتدابير الممكنة لعودة الاستقرار للفريق، وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وما حدث هذا الأسبوع لا يدعو للتفاؤل، وبالتالي فإن إدارة النادي تعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير يمكن من خلالها استعادة الهدوء بعد الهزائم الأخيرة.

ولا تتوقف عروض المدربين عن الوصول للنادي، لكن لا يوجد قرار حازم ولا يعتبر أي مرشح مثاليًا بسبب صعوبة الموقف الحالي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن علاقة سولاري باللاعبين ليست جيدة، وبعض القرارات التي اتخذها أثارت جدلًا بينهم وهي أشياء لم تلاحظها إدارة النادي.

وذُكر بالفعل اسم جوزيه مورينيو، الذي فاز بالدوري برصيد 100 نقطة، لكن ترك إرثًا من الانقسام بعد ثلاث سنوات في مدريد، كأفضل رجل يقود عملية تغيير تشكيلة فازت بكل شيء، لكنها أصبحت بالية.