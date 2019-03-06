ريال مدريد يفقد أبرز عناصره لمدة شهرين

أصدر فريق ريال مدريد بيانًا، حول الحالة الصحية لنجمه الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور، الذي أصيب خلال لقاء أياكس برسم إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب بيان الفريق وبعد الفحوصات الطبية، فاللاعب يعاني من تمزق في أربطة المفصل في الساق اليمني، ولم يعلن عن مدة غيابه في انتظار التطورات القادمة.

وبحسب صحيفة “ اس “ فهذا النوع من الإصابات يؤدي لغياب اللاعب لفترة قد تصل لشهرين، وهو ما يعني أنه لن يعود قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم.

وسيفقد فينسيوس جونيور فرصة بداية مشواره مع منتخب البرازيل، بعدما وجه له المدرب البرازيلي تيتي الدعوة للمشاركة في اللقاءين الوديين أمام بنما وجمهورية التشيك يومي 23 و26 من الشهر الحالي.

كما قد يغيب فينسيوس جونيور عن 10 لقاءات في الليغا أمام بلد الوليد، وسيلتا فيغو، وهويسكا، وفالنسيا، وإيبار، وليغانيس، وأتليتك بلباو، ووخيتافي، ورايو فاليكانو، وفياريال.

ويعد فينسيوس أبرز عناصر فريق ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.