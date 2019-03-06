زوجة مارسيلو تفتح الباب أمام يوفنتوس بعد فضيحة ريال مدريد (صورة)

يبدو أن هزيمة ريال مدريد الإسباني الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندي أمس، وخروج الملكي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيكون لها عواقب أخرى.

وخسر ريال مدريد أمام أياكس 1-4 على ملعب سانتياغو برنابيو، ليودع دوري الأبطال من دور الـ16، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-5، علمًا بأن هذه الهزيمة هي الرابعة للريال على التوالي بملعبه ووسط جماهيره بعد مباراة جيرونا في الليغا، ومباراتي برشلونة في كأس الملك والليغا أيضًا.

وأثارت ”كلاريس ألافيس“ زوجة نجم ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، المزيد من الشكوك حول استمرار اللاعب رفقة النادي الملكي خلال الموسم المقبل.

وعانى مارسيلو خلال المباريات الأخيرة من استبعاده من التشكيل الأساسي للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وكان آخرها أمس في مباراة أياكس.

ونشرت ألافيس، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، عبارة مارك تشيرنوف، أحد أبرز الخبراء في مجال التنمية البشرية، التي قال فيها: ”إذا كنت أحد الخيارات، فيجب عليك أن تنسحب“، في إشارة إلى وضع زوجها مارسيلو، الذي يلازم مقاعد البدلاء في ريال مدريد حاليًا، بعد قرار سولاري بالدفع بـ“سيرجيو ريغولين“ بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر.

ورد مارسيلو على تعليق زوجته بقوله: ”أحبك“.

ومنذ بداية فبراير الماضي، لعب مارسيلو مباراتين فقط من 9 مباريات، وهو ما أثار استياء اللاعب، الذي أبلغ مسؤولي ريال مدريد برغبته في الرحيل، ما لم يكن مرغوبًا بوجوده في الفريق.

وتشير التقارير إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع مارسيلو بداية من الموسم المقبل، وهي نفس رغبة اللاعب، الذي أبدى موافقته على الرحيل إلى تورينو، في حالة تقديم اليوفي عرضًا رسميًا لريال مدريد.