أتلتيكو مدريد ينافس نادي برشلونة في صفقة هامة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن نادي برشلونة يسعى بقوة للتعاقد مع ماتيس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي.

وأعترف مسؤولو نادي برشلونة بالسعي للتعاقد مع المدافع الدولي ذي الـ21 عامًا.

وحسب ماركا فإن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هو الآخر بدأ مساعيه لضم دي ليخت، إذ ينافس برشلونة بقوة على الصفقة الهامة.

ويسعى أتلتيكو لترميم خط دفاعه بعنصر شاب في ظل تقارير رحيل دييغو غودين إلى إنتر ميلان.

وقال بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن صفقة دي ليخت :“ندرس الصفقة بالفعل، ووضعناها كأولوية لمناقشتها خلال اجتماعات الإدارة في شهر مارس الحالي ضمن تخطيطنا للموسم المقبل“.