رئيس نادي برشلونة: نعم طلبنا من دي يونغ إقصاء ريال مدريد.. ونسعى بقوة لضم ماتياس دي ليخت

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن حديث ناديه مع صفقة الفريق الجديدة فرينكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس أمستردام، وطلبه منه إقصاء ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الهولندي الشاب قبل خوض مباراة فريقه، أمس الثلاثاء، أمام ”الميرنغي“ في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، إن المسؤولين في النادي الكتالوني طالبوه بمحاولة إقصاء ريال مدريد من المسابقة وقت توقيع العقد معه في يناير الماضي.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية: ”نعم، طلبنا من دي يونغ إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال، وقدمت له التهنئة عن طريق وكيل أعماله بعد تأهل أياكس“.

وأضاف: ”خروج خصم قوي مثل ريال مدريد من هذه البطولة يعطي برشلونة أفضلية كبيرة للفوز باللقب“.

وانتقل رئيس البلوغرانا للحديث عن صفقة ماتياس دي ليخت، وإمكانية انتقاله للفريق الكتالوني الموسم المقبل، قائلًا: ”ندرس الصفقة بالفعل، ووضعناها كأولوية لمناقشتها خلال اجتماعات الإدارة في شهر مارس الحالي ضمن تخطيطنا للموسم المقبل“.

‼️ OJOOO! Josep Bartomeu confirms to Cadena SER that Matthijs de Ligt 'surely will be on the table' when transfer targets are discussed this month.

Also, Ramon Planés has given Barça the green light to go for him, after seeing him at the Bernabéu yesterday. [@albert_roge, ????] pic.twitter.com/JijJ1H59tp

