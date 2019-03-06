مباراة ريال مدريد وأياكس.. فينيسيوس جونيور يكشف مدى خطورة إصابته التي أخرجته باكيًا

أوضح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، مدى قوة إصابته التي تعرض لها، خلال مباراة فريقه ضد أياكس أمستردام الهولندي، مساء الثلاثاءء، في دوري أبطال أوروبا، وخرج على إثرها باكيًا.

#استفتاءقبل الـ"#VAR" توج مدريد بـ3 ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا.. بعد تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" خرج من 3 بطولات… Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Wednesday, March 6, 2019

وتعرض فينيسيوس للإصابة في الشوط الأول بالساق اليمنى، ليحل أسينسيو بديلًا له في المباراة التي خسرها الملكي بنتيجة (4-1).

وقال فينيسيوس، في تصريحات لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”الطبيب أخبرني أن الإصابة ليست خطيرة“.

وأضاف: ”لقد كنت في إحدى الهجمات، والمدافع ضربني بقوة في القدم اليمنى، وأضرني كثيرًا، لكن أطباء النادي حاولوا تهدئتي، وقالوا لا داعي للقلق“.

وتابع: ”ريال مدريد فريق اعتاد على الانتصار بكل شيء، والخروج من ثمن النهائي أمر مُحزن للغاية، ونعرف أن ذلك سيكون درسًا لنتعلمه“.

وأتم: ”لكننا لا نريد أن نخسر أبدًا، إذ كان يومًا صعبًا وعلينا أن نُعيد التفكير مرة أخرى فيما حدث وما يتبقى من الموسم، وما الذي يجب علينا تحسينه“.